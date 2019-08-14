اتحاد الكرة يعلن إيقاف "زيزو" 4 مباريات

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الكرة، إيقاف أحمد سيد "زيزو"، لاعب وسط الزمالك 4 لمدة مباريات، مع تغريمه 5 آلاف جنيه، بعد طرده في لقاء القمة رقم 118 أمام الأهلي، نهاية يوليو الماضي.



وكان الحكم المجري فرانس كاراكو أشهر البطاقة الحمراء في وجه زيزو، بعدما تعدى عليه اللاعب خلال مواجهة الأهلي باستاد برج العرب، يوم 28 يوليو، في ختام الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز "المارد الأحمر" بهدف دون رد.



وتطبق عقوبة الاتحاد المصري على أحمد سيد زيزو بداية من مباراة مصر المقاصة، الأربعاء 28 أغسطس، ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.



يذكر أن زيزو انضم لصفوف الزمالك قادما من مورينسي البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وعلى جانب آخر، يستعد نادي الزمالك لمواجهة ديكاهادا الصومالي، الجمعة، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، علما بأن زيزو موجود ضمن قائمة "الفارس الأبيض" للمباراة.



وكان اتحاد الكرة أعلن عن بداية الدوري للموسم الجديد 2019-2020 في 19 سبتمبر المقبل.