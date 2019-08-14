ميسي يغيب عن أول مباراة برشلونة في الدوري الإسباني

يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، عن المباراة الأولى للفريق في بطولة الدوري ضد أتليتك بلباو.



برشلونة يحل ضيفا على أتليتك بلباو، الجمعة المقبلة، على ملعب سان ماميس، في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإسباني.



وقالت إذاعة "راك1" الكتالونية إن النجم الأرجنتيني لن يشارك في المباراة المقبلة ضد الفريق الباسكي بسبب الإصابة التي يعاني منها في الوقت الحالي.



وتغيب ميسي عن جولة فريق برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بسبب معاناته من آلام عضلية في الركبة.



واعتذر ميسي لجماهير الولايات المتحدة عن غيابه عن الجولة، ولكنه أكد أنه سيكون قادرا على العودة في أقرب وقت ممكن، رغم تأكيد العديد من التقارير أنه سيغيب لأسبوعين منذ ذلك الحين.



وواجه برشلونة نظيره الإيطالي نابولي مرتين في الجولة الأمريكية، ونجح في الفوز بإحداهما بنتيجة 2-1 والأخرى بنتيجة 4-0.



وسيكون ميسي هو الغائب الثاني عن برشلونة في مباراة أتليتك بلباو، بعد الحارس البرازيلي نيتو الذي يغيب عن الفريق لفترة تتراوح من 6 لـ8 أسابيع للإصابة.