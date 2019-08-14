الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار ناقلة الوقود في تنزانيا إلى 82 قتيلًا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أعلن متحدث باسم المستشفى الوطنى في العاصمة التنزانية - دار السلام - اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن انفجار ناقلة الوقود الذى وقع مؤخرا إلى 82 شخصا.
وأضاف المتحدث - حسبما ذكر راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية - "أن سبعة من المصابين بحروق في الحادث لفظوا أنفاسهم، ليصبح عدد المتوفين 82 شخصا".
وقال المتحدث "إن 32 شخصا آخرين يتلقون العلاج حاليا بالمستشفى الوطني من حروق متفاوتة من بينهم 17 شخصا في العناية المركزة"، مشيرا إلى أن الأطباء يواصلون العمل من أجل إنقاذ المصابين الباقين على قيد الحياة من الحادث".
وكان المواطنون تدافعوا للحصول على الوقود المتسرب من الناقلة التي انقلبت يوم السبت الماضي غرب دار السلام خلال محاولة قائدها تفادى الاصطدام بدراجة نارية، حيث وقع انفجار أحاط الضحايا بألسنة قوية من اللهب.
وكان وسط نيجيريا شهد حادثا مماثلا في الشهر الماضي، عندما تدافع مواطنون للحصول على وقود متسرب من ناقلة مما أسفر عن مصرع 45 شخصا وجرح 100 آخرين.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

لماذا سرب شباب الإخوان الهاربون خبرًا عن وفاة أيمن نور؟

منذ يوم

"رجل العجلة" عن شائعة وفاته: أنا بخير واتركوني أعيش في سلام

منذ يوم

أول رد مصري على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

منذ يوم

بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

ads

الصور

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

هل ظهرت السيدة العذراء على هيئة حمامة فى دير درنكة؟

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

ماني يسجل هدف التعادل لليفربول في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

ستوديو

نيللي كريم: دخلت في نوبة بكاء شدديدة بسبب هذه الشخصية.. فيديو

سالم العديدي: تمثيل بلدي في حدث رياضي شرف كبير

شاهد.. مصففة شعر مقدونية تبدع مستخدمة بقايا شعر زبائنها

عمرو حسن يوجه رسالة إلى أحمد حلمي.. والسبب "خيال مآتة"

رياضة

البحرين تتابع مفاجآتها وتتوج بلقب بطولة غرب آسيا على حساب العراق

باريس سان جيرمان ينفي رحيل نيمار

طبيب الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين قبل لقاء بيراميدز

مرشح لتدريب الزمالك يتعرض لهزيمة ثقيلة مع فريقه

الرئيس نيوز

رئيس مفاعلات أنشاص يجيب: هل هناك خطر على مصر من انفجار روسيا؟

أغسطس في السودان.. بين التوقيع على الإعلان الدستوري ومحاكمة "البشير"

رئيس وزراء باكستان في كشمير: سنحارب الهند حتى النهاية

"الكسب" يحقق فى قضية فساد كبرى بـ 6 مليارات جنيه

منوعات

الفلبين.. تمساح يخطف صبيا من قارب ويلتهمه

بورندي تبدأ حملة تطعيم ضد "إيبولا"

العلماء يحذرون من أوبئة قد تنتشر قريبا

هواء الطرق المزدحمة يعادل تدخين علبة سجائر

كشكول

أمراض ومستوى غذائي ضعيف.. الإهمال عنوان الأجواء بمدينة طالبات الأزهر بسوهاج

افتتاح مدارس وتوسعات وأعمال صيانة.. هكذا تستعد مديريات التعليم للعام الدراسي الجديد

أزمة مدينة طالبات الأزهر بأسيوط مستمرة.. لا أمن و طعام والأسوار قصيرة للغاية

تعليم الفيوم تستقبل العام الدراسي الجديد بـ 21 مدرسة

إسلام سياسي

محاولات إخوانية لاستغلال لقاء ليفربول بتركيا للتحريض ضد مصر

شهادة إخوانية تفضح قادة الجماعة فى فض رابعة

المسماري: تدمير منظومة الدفاع الجوي التركي في مصراتة

"أيمن نور" يواصل بحثه عن "الشو الاعلامي" بنفي وفاته


زيت وسكر

“التموين”: تكليف 25 لجنة لتكثيف الرقابة على الأسواق

انفوجراف.. 6 خطوات لإستخراج بطاقة رقم قومي من الموبيل

كيف تواجه “التموين” غش المواد البترولية؟

حملات تفتيشية على مطاعم مطروح

مقالات الرأي
ماجد حبته
الهبْد النووى!
جلال حمام
إرهاب بلا دعاية.. ألعاب دون غاية
صفوت البياضي
وهل تغيب الشمس أو يخفى القمر؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«2»
المزيد

الثقافة

خالد جلال يشهد العرض المسرحي "المتفائل" على المسرح القومي

«السقوط الأخير لعيسى الدباغ» بمنتدى الشعر المصري الأحد المقبل

إبراهيم عبدالمجيد: أتوحّد مع رواياتى لدرجة النداء على زوجتى باسم إحدى الشخصيات

ليالي العيد بفرع ثقافة الجيزة (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك