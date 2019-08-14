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عالم

روسيا تسمح لـ 100 ألف من المعارضة بالاحتشاد في قلب موسكو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
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ذكرت وسائل إعلام روسية أن سلطات العاصمة موسكو وافقت اليوم الأربعاء على تنظيم حشد يشارك فيه حوالي 100 ألف شخص، ولكنها حظرت على المشاركين مغادرة الموقع المحدد لهم.

ومن المقرر تنظيم الحشد السياسي للمعارضة يوم الأحد الموافق 25 من أغسطس الجاري، في شارع من اليسير احتواء المتظاهرين فيه، بالقرب من طريق "جاردن رينج" السريع الذي يحيط بمنطقة وسط موسكو.
وشارع "أكاديميسان زخاروف أفينيو" هو الموقع المعتاد لتنظيم مثل هذه التجمعات التي توافق سلطات موسكو على تنظيمها في وسط المدينة.
وشارك عشرات الآلاف في حشد مماثل الاسبوع الماضي في نفس الموقع.
واندلعت موجة من الاحتجاجات الشهر الماضي على خلفية رفض ترشيح العديد من رموز المعارضة لخوض الانتخابات المقررة على بلدية موسكو بسبب دواعي إجرائية مثيرة للجدل، مثل توقيعات باطلة.
وتواجه الشرطة الروسية اتهامات بالقمع العنيف لاحتجاجات تمت دون الحصول على تصاريح، وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو تظهر رجال الأمن وهم يلاحقون المحتجين واقتيادهم إلى سيارات الشرطة.
وألقى رجال الأمن القبض على حوالي ألف شخص خلال مسيرة في وسط موسكو قبل اسبوعين. وقال موقع "أو في دي-إنفو" المعني بمراقبة أعمال الشرطة، في تصريحات صحفية إن هذا أكبر عدد من المعتقلين خلال مظاهرة في روسيا على مدار عقد.

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