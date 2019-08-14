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رياضة

جيرو يسجل الهدف الأول لتشيلسى فى شباك ليفربول بالسوبر الأوروبى

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:43 م
جريدة الدستور
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نجح المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو من تسجيل هدف تشيلسي الأول فى مرمى نظيره فريق ليفربول، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "فودافون أرينا"، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى.

جاء هدف جيرو فى الدقيقة 36 من زمن اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم تشيلسي 1 – 0.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها كأس السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد.

يشارك نادي ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي، بعدما توج بطلًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين سجلهما النجم المصري محمد صلاح وأوريجي دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضي.

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