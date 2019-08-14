تدريبات لشريف إكرامي استعدادًا لمباراة بيراميدز في كأس مصر

خاض شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريب مع طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق.



وخضع إكرامي لفقرة تأهيل بالجري حول الملعب عقب نهاية فقرة التدريب مع طارق سليمان.



ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز، السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ١٦ من "كأس مصر".