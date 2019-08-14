الاتحاد المغربي يشكيل لجنة لاختيار مدرب المنتخب

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يفاضل بين عدد من أسماء المدربين للتعاقد مع مدير فني جديد لمنتخب أسود الأطلس خلال المرحلة المقبلة.



وكان رينارد أعلن استقالته من تدريب المنتخب المغربي، عقب فشل أسود الأطلس في الفوز بمنافسات كأس أمم إفريقيا 2019.



وقرر الاتحاد المغربي تشكيل لجنة لإختيار مدرب المنتخب الأول إلى جانب المدير التقني الوطني الجديد، ومن المقرر الإعلان عن قرار هاتين اللجنتين في شهر أغسطس الجاري.



ويعد الثنائي الإبرز في الترشيحات هم الفرنسي لويس فيرنانديز الذي دخل على خط المنافسة مع البوسني وحيد خاليلوزيتش لتولي منصب مدرب أسود الأطلس.



جدير بالذكر أن المنتخب المغربي بقيادة رينارد ودع منافسات كأس الأمم من دور الستة عشر عقب الهزيمة من بنين بركلات الترجيح.