شرطة دبي وهيئة إدارة الطوارئ تستعرضان استعدادات إكسبو 2020

بحث اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، خلال اجتماعه مع عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الاستعدادات الخاصة بمعرض إكسبو 2020.



وناقشا خلال اجتماعهم سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بإدارة الأزمات وإجراءات العمل، إلى جانب وضع البرامج والخطط المستقبلية لإدارة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في كافة الظروف.

واستعرضا إجراءات التنسيق مع الشركاء وتبادل الخبرات للاستفادة من إمكانيات الجميع لمواجهة أية كارثة، وذلك وفق منظومة وطنية مشتركة، تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز إمكانات الدولة في مواجهة الطوارئ والأزمات.



وأكد اللواء عبدالله خليفة المري على الجاهزية التامة للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وكافة القطاعات الأمنية، وتسخير كافة الإمكانيات والتقنيات والذكاء الاصطناعي لاستضافة الحدث العالمي الذي وضعته القيادة العامة لشرطة دبي في سلم أولوياتها.



ومن جهته، أكد عبيد راشد الحصان الشامسي، استعداد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على تسخير كافة الإمكانيات لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يعتبر ذات أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية كبيرة، كما أنه يشكل ملتقى للحضارات والثقافات.



واستمع الحضور من العقيد صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي إلى شرح حول خطط القطاعات الأمنية لتأمين فعاليات إكسبو، التي تم تقسيمها على 3 قطاعات رئيسية " قطاع العمليات، وقطاع الدعم والإسناد، وقطاع البحث الجنائي"، وفرق العمل واستعرض الهيكل التنظيمي للقطاعات وآلية العمل والتنسيق بين الفرق.



