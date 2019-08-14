لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الأهلي قبل مباراة بيراميدز

حرص الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق خلال مران اليوم الأربعاء.



وحرص لاسارتي على توجيه بعض النصائح الفنية ومناقشة بعض الأمور الخططية وكيفية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.



ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، في دور الـ16 لكأس مصر المباراة المؤجلة من مارس الماضي.



ويسعى الأحمر لمواصلة مشوار الكأس بنجاح علما بأنه خاض مواجهة وحيدة جمعته بالترسانة وتغلب على الشواكيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



ويعيش الأهلي حالة معنوية جيدة بعد التتويج مؤخرًا ببطولة الدوري الممتاز، بعد صراع طويل مع الغريم التقليدي الزمالك.