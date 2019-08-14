رئيس الأرجنتين: منافسي تعهد بتهدئة الأسواق إذا تولى السلطة

قال رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري اليوم إنه تحدث مع منافسه الرئاسي ألبرتو فرنانديز الذي أبدى استعدادا للحفاظ على الأسواق هادئة في حالة انتقال محتمل للسلطة.



وأضاف ماكري أن فرنانديز، مرشح المعارضة الذي جاء في المرتبة الأولى في انتخابات أولية يوم الأحد، وافق على العمل معه لضمان ألا يكون للعملية الانتخابية تأثير كبير على الاقتصاد.



وقال الرئيس إن محادثاتهما كانت "جيدة ومطولة" وإنهما اتفقا على الإبقاء على خطوط اتصال مفتوحة بينهما.



ومن ناحية أخرى، أغلق البيزو الأرجنتيني منخفضا 7.14 بالمئة عند 60.2 مقابل الدولار الأمريكي في ثالث يوم من الخسائر.