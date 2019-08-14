تدريبات تأهيلية لرامي ربيعة وعلي معلول في مران الأهلي

خاض ثنائي الأهلي علي معلول ورامي ربيعة، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مختار التتش" بمقر النادي في الجزيرة.



كما عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع علي معلول ورامي ربيعة قبل خوض التدريبات التأهيلية، إذ يستعد الأهلي لخوض مباراته أمام بيراميدز يوم السبت المقبل، على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية في إطار منافسات دور الـ ١٦ لبطولة كأس مصر.



وخاض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، فقرة تدريب خاصة مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى، وخضع بعدها إكرامي لفقرة تأهيل بالجري حول الملعب، في إطار برنامجه للتعافي من الإصابة.



كما خصص لاسارتي، فقرة للتسديد على المرمى، للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة يوم الأحد الماضي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.