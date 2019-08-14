«الإخوان سرطان الشعوب».. وثائقي يفضح تاريخ الجماعة الإرهابية ويكشف مخططاتها

تناول الفيلم الوثائقي «الإخوان سرطان الشعوب»، تبلور أفكار الجماعة الإرهابية على مر العصور منذ نشأتها على يد حسن البنا ومن بعده سيد قطب، لتنشر منذ ذلك الحين سمومها في بقاع الأرض.





ولفت الفيلم إلى اتسام الخلايا الإخوانية بالعدائية في الخفاء قبل العلن، وتناول تكفير الجماعة للمجتمعات أولى جرائم الجماعة الإرهابية، وأوضح قطب في كتابه "معالم في الطريق" أن المجتمعات المعاصرة ما هي إلى مجتمعات شبيهة بالجاهلية قبل الإسلام.





وعرض الفيلم تنظيمات القاعدة وداعش وغيرها التي ولدت من فكر الإخوان واعتنقت منهج الجماعة الإرهابية في تكفير المجتمعات.





وأوضح دور الجماعة المشبوه في عدد من الدول، حيث سعت إلى قلب نظام الحكم في عدة دول عربية بقوة السلاح.