بالخطوات.. طريقة عمل شوكولاتة بندق مج كيك
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:49 م
غادة موسىطباعة
أسهل وأسرع طريقة لعمل كيكة شوكولاتة، بعد هذه الوصفة لا حاجة للإنتظار كلما اشتهينا قطعة كيك شوكولاتة لذيذة، وتستغرق حوالي خمس دقائق
المكونات
4 ملعقة كبيرة دقيق
3 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو
½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر
3 ملعقة كبيرة لبن
1 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة مستخرج فانيليا
1 ملعقة كبيرة شوكولاتة بالبندق سبريد
للتزيين
سكر بودرة
مزيد من الشوكولاتة بالبندق سبريد
معَدات خاصة
ميكروويف
مج أو بولة صغيرة بورسلين
الطريقة
- نضع كل المكونات في المج (أو البولة) ما عدا الشكولاتة ونقلبهم جيدًا حتى يتاجانسوا تمامًا.
- نضع ملعقة الشكولاتة في منتصف الخليط بالمج ثم ندخله الميكروييف لمدة 1:40 دقيقة.
-نزين بالمزيد من الشوكولاتة ورشة بسيطة سكر بودرة.
المكونات
4 ملعقة كبيرة دقيق
3 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو
½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر
3 ملعقة كبيرة لبن
1 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة مستخرج فانيليا
1 ملعقة كبيرة شوكولاتة بالبندق سبريد
للتزيين
سكر بودرة
مزيد من الشوكولاتة بالبندق سبريد
معَدات خاصة
ميكروويف
مج أو بولة صغيرة بورسلين
الطريقة
- نضع كل المكونات في المج (أو البولة) ما عدا الشكولاتة ونقلبهم جيدًا حتى يتاجانسوا تمامًا.
- نضع ملعقة الشكولاتة في منتصف الخليط بالمج ثم ندخله الميكروييف لمدة 1:40 دقيقة.
-نزين بالمزيد من الشوكولاتة ورشة بسيطة سكر بودرة.