بالخطوات.. طريقة عمل شوكولاتة بندق مج كيك

أسهل وأسرع طريقة لعمل كيكة شوكولاتة، بعد هذه الوصفة لا حاجة للإنتظار كلما اشتهينا قطعة كيك شوكولاتة لذيذة، وتستغرق حوالي خمس دقائق



المكونات

4 ملعقة كبيرة دقيق

3 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو

½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

3 ملعقة كبيرة لبن

1 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة مستخرج فانيليا

1 ملعقة كبيرة شوكولاتة بالبندق سبريد



للتزيين

سكر بودرة

مزيد من الشوكولاتة بالبندق سبريد



معَدات خاصة

ميكروويف

مج أو بولة صغيرة بورسلين



الطريقة

- نضع كل المكونات في المج (أو البولة) ما عدا الشكولاتة ونقلبهم جيدًا حتى يتاجانسوا تمامًا.



- نضع ملعقة الشكولاتة في منتصف الخليط بالمج ثم ندخله الميكروييف لمدة 1:40 دقيقة.



-نزين بالمزيد من الشوكولاتة ورشة بسيطة سكر بودرة.