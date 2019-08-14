للحوامل.. استلهمي إطلالتك من عارضة الأزياء ميرنا كير

أعلنت السوبر موديل ورائدة الأعمال ميراندا كير فى الشهور الماضية حملها الثالث، والذى جعلها تبتعد عن الأنظار، واهتمت بعملها فقط، والترويج ل مستحضرات علامتها التجميلية "كورا"، ومع ذلك فإنها أرادت أن تقدم لجمهورها أحدث إطلالتها أثناء الحمل لتكون نموذجا للسيدات الحوامل، وتؤكد خبرتها كعارضة أزياء محترفة.



تلجأ كير إلى التصاميم الفضفاضة الخالية من الجرأة خاصة مع حملها الثالث، لكنها عمدت إلى اختيار أكثر الإطلالات حيوية المزينة بالنقوش الزاهية.



وعن الإطلالة الأولى فجاءت بفستان حمل أنيق يحتوى على نقوش النباتات، ومزين بالأصفر، متوسط الطول، وبكمين قصيرين منتفخين، وأزرار أمامية، ونسقتها مع حقيبة يد بيضاء، وصندل أبيض بكعب معدنى مرتفع.



وشاركت إطلالتها الثانية فى أحد حقول أزهار دوار الشمس بفستان صيفي بنقوش الورود، يأتي بكتفين منسدلتين، وحزام أعلى الخصر ليبرز الحمل.