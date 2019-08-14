مقتل 6 أشخاص إثر انهيار منزلين في تشيلي

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار منزلين في مدينة فالبارايسو الساحلية في تشيلي، حسبما قال رجال الإطفاء اليوم الأربعاء.

وتم انتشال جثتي امرأتين من تحت أنقاض المنزلين، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن الجثث الأربع المتبقية، وفقا لبيان إدارة الإطفاء.

وذكرت صحيفة "لا تيرسيرا" اليومية أنه تم انتشال طفلين على قيد الحياة وتردد أن انهيارا أرضيا وقع أسفل المنزلين، اللذين كانا على أحد التلال أمس الثلاثاء. وكان الضحايا من سكان المنزلين أو كانوا يمرون في أمامهما وقت الحادث.

وقامت إدارة الإطفاء بتعبئة 150 من رجال الإطفاء للمشاركة في جهود الإنقاذ.

يذكر أن مدينة فالبارايسو الساحلية، والتي أدرج الحي التاريخي بها ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو، أقيمت على أراضٍ جبلية شديدة الانحدار.