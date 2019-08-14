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عالم

ولاية ألمانية تعين مفوضا مختصا بشؤون معاداة السامية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:39 م
جريدة الدستور
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أعلن اندرياس جايزل، وزير داخلية ولاية برلين الألمانية، تعيين مفوض لشؤون معاداة السامية.
وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن هذا المفوض سيناط به " تعزيز تدريب الشرطة من أجل التعرف على الحوادث المعادية للسامية والتدخل بالشكل المناسب، وإثارة الحديث عن هذا الموضوع".
وأضاف جايزل أنه من المنتظر بالإضافة إلى ذلك أن يعقد تورستن اكمان، وكيل وزارة الداخلية في ولاية برلين، محادثات مائدة مستديرة لبحث كيفية مكافحة معاداة السامية.
يأتي ذلك بعد تكرار تعرض يهود لاعتداءات في العاصمة برلين كان آخرها ما أعلنته الشرطة في برلين اليوم عن تعرض يهودي55 عاما لاعتداء في وضح النهار.
وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يرتدي ملابس تدل على ديانته اليهودية، مشيرة إلى أن شخصين تعقباه أمس الثلاثاء وفجأة دفعه أحدهما في ظهره ليسقط على الأرض.
وأضافت الشرطة أن المجني عليه اتصل من منزله بخدمة الإسعاف بسبب شكوى من آلام في الرأس وفي إحدى ساقيه.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه يُفْتَرَض أن الجريمة لها خلفية معادية للسامية، وتولى جهاز أمن الدولة المسؤول عن الجرائم السياسية التحقيق في الواقعة بوصفها جريمة كراهية.
وأعرب الحاخام الأكبر ورئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين، بنحاس جولدشميت، عن صدمته إزاء الهجوم وقال:" من الأمور شديدة المرارة أن نرى يهودا يتعرضون لسلسلة هجمات معادية للسامية بشكل متزايد في الشوارع الألمانية".
ورأى جولدشميت أن منشورات الكراهية في البرلمانات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تزايد هشاشة أمن اليهود المقيمين في ألمانيا.
كان يهودا تايشتال، حاخام الطائفة اليهودية في برلين، تعرض نهاية يوليو الماضي لهجوم معاد للسامية، عندما كان يسير برفقة أحد أولاده بعد أدائه صلاة في حي فيلمرزدورف، إذ تعرض الحاخام لشتائم وبصق من قبل رجلين.
وفي أعقاب ذلك، شارك مئات في صلاة من أجل التضامن وكان بينهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وشريكة حياته ناتاليا فورنر.
وطالب جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، بمزيد من الشجاعة الأدبية لمكافحة معاداة السامية، وقال:" لدي شعور بأن الفرد في المجتمع الألماني ينظر إلى هذه القضية أو هذه المشكلة الخاصة بمعاداة السامية على أنها ظاهرة هامشية ربما لا يعيرها هو نفسه الكثير من الاهتمام".
وأضاف:" أشعر أن المناخ المجتمعي العام، ليس في ألمانيا وحدها ولكن في ألمانيا أيضا، تغير بشكل جرى معه زحزحة الخطوط الحمراء".

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