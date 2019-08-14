ورشة فنية للحكام الإماراتيين للتعامل مع تقنية الفيديو

دشن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في مقره الرسمي بدبي، مساء الأربعاء، ورشة عمل فنية بإدارة لجنة الحكام، من أجل استعراض وشرح تقنية الفيديو للحكام.



وحضر الورشة ما يقرب من 40 حكمًا، بوجود كل من علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وستيف بينيت المدير الفني، وديفيد إلاري المدير الفني بالمجلس التشريعي لكرة القدم "IFAB".



ويسعى الاتحاد الإماراتي لتجهيز الحكام وتأهيلهم للموسم الكروي الجديد 2019-2020، وذلك من أجل تطوير أداء الحكام.



وقام ديفدي إلاري بشرح تفصيلي يتضمن جوانب تطبيق نظام الفيديو وطرق استخدامه، وما يجب فعله وما لا يجب في هذه التقنية.



وتأتي هذه الورشة كمرحلة ثانية من فترة إعداد الحكام، والتي استهلت بمعسكر خارجي في مدينة نورمبيرج الألمانية، وألحقت بهذه الورشة التي ستمتد لـ4 أيام.