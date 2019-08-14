الدنمارك: ندرس تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع السويد

أعلنت حكومة الدنمارك اليوم الأربعاء، أنها تدرس إمكانية تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها مع السويد في أعقاب الهجوم بالقنابل الذي نفذه مواطنان سويديان مؤخرا خارج هيئة الضرائب الدانماركية في كوبنهاجن.



وأوضحت رئيسة وزراء الدنمارك الجديدة، ميته فريديكسن، في تصريحات صحفية أن حكومتها تبحث إمكانية حماية الحدود مع السويد بشكل أفضل وأكثر فعالية.



وكانت الشرطة الدنماركية، أعلنت في وقت سابق اليوم اعتقال مواطن سويدي - 22 عاما - وأصدرت امر اعتقال دولي بحق شاب آخر - 23 عاما - للاشتباه في وقوفهما وراء حادث الاعتداء على مكتب هيئة الضرائب الدانماركية في الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن جرح شخص.