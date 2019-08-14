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محافظات

ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركون بفريق خلال بطولة مستقبل وطن لكرة القدم بناصر بني سويف

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:37 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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شارك 10 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة "صم وبكم" بفريق كامل، في منافسات كأس حزب مستقبل وطن بأمانة ناصر ببني سويف، لكرة القدم، والتي يتنافس بها 60 فريقا على مستوى الأمانة.

وقال محمود عبد الله، الأمين العام لأمانة الحزب بمركز ناصر شمال بني سويف، إنه في إطار اهتمام الدولة بالكشف عن المواهب الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنميتها، يعقد حزب مستقبل وطن بالمحافظة تحت قيادة النائب حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية امين الحزب بالمحافظة بطولة رياضية لكرة القدم بجميع المراكز، حيث يشارك في البطولة بمركز ناصر 60 فريقا بإجمالي 600 لاعب وإداري حيث يتكون الفريق من ثماني لاعبين من سن 18 حتى 30 عام ويجوز إشراك لاعبين تحت 35 عام، بالإضافة إلى إداري ومدير فني للفريق.

وأضاف فى تصريحات صحفية أكثر ما أسعدنا في البطولة كان اولها مشاركة فريق كامل من ذوي الإحتياجات الخاصة والتصفيات بداية من اللاعبين والمدير الفني وصولا للإداري، بالإضافة إلى التجمعات الشبابية الكبيرة والإقبال الجماهيري لمتابعتها".

وقال الدكتور محمد جنيدي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمركز ناصر في بني سويف " بدأنا في مباريات التمهيدي والمجموعات، حيث تم تقسيم الفرق على مجموعات حسب المجالس القروية "بندر ناصر، اشمنت، بهبشين، الحمام، دنديل، بني عدي، دلاص" على أن يصعد أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى افضل ثوالث إلى دور السادس عشر.

وأضاف:" بدايات البطولة ناجحة للغاية وتقرب بين الشباب في فئتهم العمرية، وتنمي الروح الرياضية لديهم، بالإضافة إلى العوائد المادية للفائزين".

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