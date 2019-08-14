وفاة أحد المتهمين بمقتل الصماد داخل سجن حوثي باليمن

كشف مصدر حقوقي في اليمن عن وفاة أحد المتهمين في قضية مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد، داخل سجون الميليشيا في العاصمة اليمنية صنعاء.



وقال المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان، في تغريدة على تويتر: ”المعتقل (علي عبده كزابة) البالغ 20 عامًا، فارق الحياة في أحد معتقلات الحوثيين بصنعاء“.



وأشار برمان إلى أن ”كزابة“ متهم من قبل جماعة الحوثي في قضية مقتل الصماد، والذي كان يشغل منصب رئيس المجلس السياسي لسلطة الحوثيين، مبينًا بأن المتهم يخضع مع آخرين للمحاكمة في جلسات غير علنية.



وبين أن المتوفى ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب اليمن) وهو يتيم وفقير معدم، إضافة إلى أنه أمي لا يجيد استخدام الهاتف ولا يمتلكه، في الوقت الذي يواجه تهمة إرسال إحداثيات للتحالف العربي.



وفي 23 أبريل 2018، أعلن الحوثيون مقتل الصماد في غارة جوية لطيران التحالف بقيادة السعودية على محافظة الحديدة.



وعقبها بثت وسائل إعلامية لدول التحالف مقطع فيديو يظهر الضربة الجوية التي تعرض لها موكب القيادي الحوثي وعدد من القيادات والمرافقين، بشارع الـ50 وسط الحديدة.



وتحدثت رابطة أمهات المختطفين في وقت سابق عن وفاة ما يزيد عن 120 معتقلًا تحت التعذيب في سجون الحوثيين.



ونهاية يوليو الماضي، أكد تقرير حقوقي لمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء التابع للحكومة الشرعية، وفاة 24 معتقلا قال إنهم قضوا تحت التعذيب في سجون الحوثيين، منذ يناير 2018 وحتى 25 يوليو 2019.