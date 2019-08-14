غلق جزئي لشارع الهرم 3 سنوات بسبب المترو

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 سنوات لإنشاء محطات المترو النفقية، على أن يتم وضع خطة تحويلات مرورية خلال الفترة المقبلة بمنطقة الهرم.



في سياق منفصل، وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق خطة لإجراء التحويلات المرورية اللازمة؛ للبدء في تنفيذ محطتي الكيت كات والسودان لمدة 3 سنوات، تبدأ من الجمعة المقبلة.



وقالت الإدارة، في بيان لها، إنه تقرر إغلاق الحركة المرورية بشارع السودان في الاتجاهين بداية من ميدان الكيت كات حتى شارع ترعة السواحل بطول 670 مترًا؛ لإنشاء محطة مترو الكيت كات، مضيفة أن تقرر أيضا في الاجتماع الذي أشرف عليه اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إغلاق الحركة بداية من شارع الدين الحمامصي حتى بداية شارع الملكة زبيدة لإنشاء محطة مترو السودان بطول 330 متر.



وأفاد البيان بأنه تقرر توحيد اتجاهات الحركة المرورية لعدد 17 شارعا بنطاق التحويلات وتعديل الانتظار بها لتسهيل الحركة المرورية، وأنه تم الاتفاق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لرفع كفاءة المحاور البديلة.



ووفقا للبيان، تم إجراء تعديلات في الحركة المرورية للقادم من شارع السودان اتجاه ميدان الكيت كات الدخول يمينًا من شارع الملكة زبيدة ومنه يسارًا إلى شارع العلمين البديل الموازي لشارع السودان اتجاه شارع عمر طوسون؛ للدخول إلى معهد القلب أو استكماله حتى الخروج لميدان الكيت كات.



واستكمل البيان موضحًا أنه تم إجراء تعديلات للقادم من شارع الكورنيس ومناطق إمبابة ومتجه لمحكمة شمال الجيزة ومعهد القلب ومستشفى إمبابة العام الدخول يمينا من شارع المحطة ثم شارع ترعة السواحل وصولا إلى محكمة شمال الجيزة، واستكمالا إلى شارع رشيدي، ثم يسارا لشارع العلمين ومنه اتجاه مناطق التحويلة، وميدان الكت كات.

