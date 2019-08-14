صور.. وحدة رأس البر تسلم 594 طفلًا تائهًا

أكد اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، التابعة لمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، إنه تم تكثيف تواجد رجال الإنقاذ والمعدات البحرية فضلا عن وجود نقاط للإسعاف بطول الشاطئ.



كما نجح رجال الإنقاذ خلال آخر أيام العيد من إنقاذ ٣٢ مصطاف وتسليم ٥٩٤ طفل إلى ذويهم ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إنقاذها خلال أيام العيد ٩٧ حالة وكذلك تسليم ١٤٤٨ طفل تائة إلى ذويهم.



وتوجهت الدكتورة محافظ دمياط، بالشكر إلى جميع القائمين على تلك الأعمال لخدمة زائرى المدينة.



شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لقضاء اجازة عيد الأضحى والهروب من حرارة الجو.



واتخذت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط الإجراءات الخاصة بتأمين الشواطئ وكذلك توافر الخدمات الأساسية والموقف التموينى بالمدينة.