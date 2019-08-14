سيمونا هاليب تعود لتبلغ الدور الثالث في دورة سينسيناتي

عادت الرومانية سيمونا هاليب، من تأخر بمجموعة دون رد لتتغلب على الروسية إيكاترينا ألكساندروفا بمجموعتين لواحدة وبنتيجة 3-6، 7-5 و6-4 في أولى مبارياتها في دورة سينسيناتي الأميريكية للاعبات المحترفات في كرة المضرب الأربعاء.



وتمكنت حاملة لقب بطوبة ويمبلدون، ثالث البطولات الاربع الكبرى، من كسر إرسال منافستها في الشوط ما قبل الأخير من المجموعة الثالثة لتبلغ الدور الثالث من البطولة بعد مباراة دامت ساعتين.



وحلّت هاليب (27 عامًا) والمصنفة رابعة عالميًا وصيفة للبطولة في ثلاث مناسبات آخرها العام الماضي في النهائي الذي خسرته امام الهولندية كيكي برتنز.



وتلتقي حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة 2018 في الدور المقبل مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع الأمريكية ماديسون كيز مع الروسية داريا كاساتكينا.



وكانت هاليب خرجت مصابة من مباراتها في ربع نهائي دورة تورونتو الكندية الأسبوع الماضي ضد التشيكية ماري بوزكوفا.