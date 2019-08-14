وفد نرويجي يصل فنزويلا من أجل استئناف الحوار حول التسوية

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن وفدا نرويجيا وصل إلى فنزويلا، في إطار المساعي لإعادة إطلاق المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة حول تسوية الأزمة.



وحسب المصادر، فإن الوفد وصل، أمس الثلاثاء، لإجراء مناقشات منفصلة مع الحكومة والمعارضة من أجل إعادة إطلاق المفاوضات.



وأشارت "رويترز" إلى أن وزارة الإعلام الفنزويلية ووزارة الخارجية النرويجية لم تردا على طلب التعليق على ما أفادت به المصادر.



ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأسبوع الماضي، عن انسحاب حكومته من المفاوضات مع المعارضة، وعدم حضور الوفد الحكومي للجولة المقبلة المقررة في جزيرة باربادوس.



وجاء قرار مادورو ردا على تأييد المعارضة للعقوبات الأمريكية الجديدة ضد السلطات الفنزويلية.