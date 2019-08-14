الدفاع العراقية تنفي سيطرة البيشمركة على حاجز أمني جنوب الموصل‎

نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، سيطرة البيشمركة (حرس إقليم كردستان شمال البلاد) على حاجز أمني في قضاء مخمور، جنوب مدينة الموصل، بمحافظة نينوى (شمال).



وقالت الوزارة، إن الأنباء التي أشارت إلى سيطرة البيشمركة على حاجز أمني بمخمور "عارية عن الصحة".



وأكدت أن قوات الفرقة الـ14 من الجيش، تبسط سيطرتها على الحاجز الأمني في مخمور.



وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع الدفاع)، في بيان "إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يتضمن السيطرة على حاجز أمني في قضاء مخمور، يبين أن هذه السيطرة تمت من قبل قوة من البيشمركة".



وأوضح البيان، أن "هناك جهات تحاول الترويج لهذا الفيديو بهدف خلط الأوراق، كون هذه السيطرة (الحاجز الأمني) تتواجد فيها الآن وحدات الفرقة 14 في الجيش العراقي".



ونشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر ما قيل إنه "اقتحام قوات البيشمركة لحاجز أمني كان خاضعًا لسيطرة الجيش العراقي الاتحادي في الموصل".



وتخضع محافظات: ديالى، وصلاح الدين، وكركوك، ونينوى، وهي محافظات تضم مناطق متنازع عليها مع إقليم كردستان شمال العراق، لسيطرة القوات الاتحادية، فيما كان بعض المناطق سابقًا تخضع لسيطرة قوات البيشمركة، وأخرى كانت تدار بصورة مشتركة.