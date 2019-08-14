أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

قالت النجمة الإماراتية أحلام إنّ صديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد تتعافى ببطء، حيث تتلقى العلاج في العاصمة الفرنسية باريس.



جاء ذلك في تغريدة لأحلام عبر حسابها على موقع "تويتر" بعدما تركت صديقتها، حيث كانت تلازمها في رحلة العلاج، وتوجهت إلى السعودية لإحياء حفلها الغنائي المقرر في 16 أغسطس الجاري بمدينة أبها ضمن موسم سودة عسير.



وكان نجل شقيقة فجر السعيد أعلن في الأول من أغسطس أن خالته غادرت للعلاج في فرنسا رفقة النجمة الإماراتية أحلام، بناءً على أمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وفي تغريدتها اليوم، استعادت النجمة الإماراتية ذكريات مرافقة فجر السعيد لها في حفلها بالرياض، حيث نشرت صورة لها، وأنها تنتظر عودتها أقوى مما كانت وأهدتها الأغنية التي تحبها وهي "أبي أمي"، في إشارة إلى أنها ستغنيها في حفلها بالسعودية.



وكتبت أحلام: "استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه ما راح أتأخر عليچ يا بعد عمري، إلى أبها البهية، فجر دائمًا أجدك جنبي تحتضنيني وهالصورة من وجودك جنبي بحفلي في الرياض".