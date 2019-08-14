نقابة عمالية بريطانية تعلن تعليق الإضراب بمطار هيثرو

أعلنت نقابة "يونايت"، أكبر نقابة عمالية في بريطانيا، اليوم الأربعاء تعليق الإضراب الذي كان من المقرر تنظيمه نهاية الأسبوع المقبل، وذلك لاستطلاع آراء عمال قطاع الخدمات الأرضية بشأن الاتفاقية المشجعة التي عرضتها سلطات مطار هيثرو بلندن.



من جانبه، قال أمين عام رابطة طيارى الخطوط الجوية البريطانية براين ستروتون في تصريحات صحفية إن الرابطة ستعرض آخر المستجدات التي تمخضت عن المحادثات التي قادتها هيئة التحكيم مع شركة الخطوط الجوية البريطانية التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية، على أعضائها خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويؤثر إلغاء الرحلات في أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما على خطط السفر لآلاف الأشخاص في نهاية موسم الصيف.



وتضغط الجماعات العمالية من أجل الحصول على زيادة في الرواتب، بعد تحقيق أرباح إيجابية في قطاع الطيران.



ومع ذلك، قالت سلطات مطار هيثرو إنها بحاجة إلى التحكم في التكاليف، بالنظر إلى حالة عدم اليقين بسبب قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



من جانبها، حذرت الخطوط الجوية البريطانية من أن حرب التذاكر الأوروبية قد تؤثر على هوامش الربح.



وفي بيان للترحيب بتعليق الإضراب، قالت سلطات مطار هيثرو "من واجب هيثرو ضمان استمرار العمل"، مشيرة إلى أن العرض الذي يقدم زيادة بنسبة 7.8 % في الأجور على مدار عامين "يحقق ذلك".



وألغت نقابة "يونايت" خططها لتنظيم إضراب يستمر لمدة يومين ابتداء من 23 أغسطس، انتظارا لتصويت الأعضاء على عرض سلطات هيثرو في استطلاع للرأي يستمر حتى 2 سبتمبر المقبل.