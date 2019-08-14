حريق هائل بمصنع أعلاف جافة بمنطقة شرق العوينات

شب حريق كبير بمصنع أعلاف شركة نوفيجيتر بمنطقة شرق العوينات، التابعة لمركز الداخلة في الوادي الجديد وتم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الوحدة المحلية للسيطرة على الحريق.



تلقى اللواء طارق لطفي مدير أمن الوادي الجديد إخطارا من النجدة بنشوب حريق كبير بمصنع أعلاف بشركة نوفيجيتر بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، وانتقلت سيارات وفرق الدفاع المدني لموقع الحريق، وجار السيطرة بعد الدفع بسيارات الفنطاس التابعة للوحدة المحلية لمحاولة إخماد الحريق.



وأكد شهود عيان أن الحريق التهم 5 آلاف طن أعلاف جافة من المصنع، مع عدم وجود خسائر بشرية حتى الآن.