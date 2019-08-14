أسعار الواردات بالولايات المتحدة ترتفع بعكس التقديرات

ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، كما صعدت أسعار الصادرات خلال نفس الفترة.



وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن أسعار الواردات بالولايات المتحدة ارتفعت 0.2 % خلال شهر يوليو الماضي مقابل هبوط قدره 1.1 % في يونيو السابق له.



وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات الأمريكية سوف تستقر خلال نفس الفترة.



وفيما يتعلق بأسعار الواردات الأمريكية باستثناء الوقود، فشهدت تراجعًا بنسبة 0.1 % خلال الشهر الماضي.



أما أسعار واردات الوقود فارتفعت بنسبة 1.8 % خلال يوليو الماضي، مقارنة مع هبوط 7.3 % في يونيو السابق له.



كما ارتفعت أسعار الصادرات الأمريكية بنحو 0.2 % خلال الشهر الماضي، مقابل هبوط قدره 0.6 % في الشهر السابق له.



وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 % إلى 97.754.

