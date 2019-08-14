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الثقافة

ليالي العيد بفرع ثقافة الجيزة (صور)

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:19 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نظم قصر ثقافة الجيزة احتفالية بمناسبة عيد الاضحي المبارك تضمنت عرض لفرقة التنورة التراثية، تلاها عرض لمواهب الجيزة في الفنون الشعبية، والتى قامت بتقديم عدد من الاستعراضات الفنية منها "البالون والنوبة، ونور العين، والصعيدي والفلاحين، ومعاية ريال"، أعقب ذلك عرض عرائس متحركة، إلى جانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية لرسم خروف العيد باستخدام الألوان المختلفة.

وأقام بيت ثقافة زنين احتفالية بمناسبة عيد الأضحي المبارك تضمنت عرضا لفرقة عرب الفيوم للانشاد الديني، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لرسم الخروف باستخدام الألوان، وورشة رسم علي الوجه للأطفال، كما أقيم عرض فني لفرقة التنورة.

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