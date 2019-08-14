جماهير ليفربول تغزو ملعب السوبر الأوروبي

توافدت جماهير فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وتشيلسي على محيط ملعب "فودافون أرينا"، بمدينة "إسطنبول" التركية، قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة النارية بين الريدز والبلوز في التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، في بطولة كأس السوبر الأوروبي.



يشارك الريدز في مباراة كأس السوبر الأوروبي بعدما توج بطلًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين سجلهما النجم المصري محمد صلاح وأوريجي دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضي.



وحجز تشيلسي مقعده بعدما توج بطلًا لمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، بعد فوزه في المباراة النهائية على أرسنال بنتيجة 4 - 1، والتي جمعتهما بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان في مايو الماضي.