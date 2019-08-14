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رياضة

صفقة نيمار المعقدة في طريقها للحل خلال 48 ساعة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:17 م
نيمار
نيمار
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بينما تستمر المفاوضات بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني بشأن نيمار، يلتقي رئيسا الناديين خلال 48 ساعة في مدينة ليفربول الإنجليزية لحسم مصير الصفقة المعقدة.

وغادر نيمار برشلونة قبل عامين متوجها إلى العاصمة الفرنسية، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم في تاريخها، بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

لكن صاحب الـ27 عاما، الذي لم يكن ضمن قائمة سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي، بات على بعد خطوات من الرحيل عن بطل المسابقة، رغم حصوله على ما يزيد على 30 مليون يورو سنويا.

ومع تزايد وتيرة ما يتردد عن عودة محتملة إلى برشلونة، يلتقي رئيس النادي الكتالوني جوسيب بارتوميو ورئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، على هامش اجتماع رابطة الأندية الأوروبية الذي يعقد في ليفربول، الجمعة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن بارتوميو سيحاول الوصول إلى اتفاق مع الخليفي، بعد تعثر مفاوضات جرت بين ممثلي الناديين في باريس، الثلاثاء.

وكشف راديو "مونت كارلو" وصحيفة "لو باريزيان"، عن أن الاجتماع لم يفض إلى أي اتفاق أو حتى تقدم ملحوظ، لأن سان جيرمان لم يبد أي مرونة بشأن مطالبه للتخلي عن النجم البرازيلي.

وكشف سان جيرمان السبت، على لسان مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو، عن وجود مفاوضات "متقدمة أكثر من ذي قبل" بشأن رحيل أغلى لاعب في العالم، لكنه أكد أن النادي "ليس مستعدا حتى الآن لإعطاء موافقته" على رحيل نيمار، مشددا على أن النادي سيتمكن من "التعامل مع هذه الفترة. من المهم تحديد مستقبل الجميع. إذا بقي، سيلعب. إذا رحل، سيرحل".

وتتحدث التقارير عن أن صفقة استعادة نيمار من سان جيرمان، قد تتضمن حصول الأخير على لاعبين من برشلونة مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو أو الكرواتي إيفان راكيتيتش، لكن النادي الفرنسي يريد استعادة المبلغ الذي دفعه قبل عامين بالكامل مقابل إعطاء الضوء الأخضر للاعب سانتوس البرازيلي السابق.

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