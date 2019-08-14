مخزونات النفط بالولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بعكس توقعات المحللين، في حين انخفضت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس الجاري، لتصل إلى 440.5 مليون برميل.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف تتراجع بنحو 2.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.



في حين تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنصرم.



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 3.3 % إلى 55.23 دولار للبرميل.



كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 3 % إلى 59.44 دولار للبرميل.