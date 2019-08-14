تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول في السوبر الأوروبي

يلتقي فريق ليفربول نظيره تشيلسي الإنجليزي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء في بطولة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب فودافون بارك بمدينة أسطنبول التركية.



ليفربول توّج بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره توتنهام، بينما توّج تشيلسي بالدوري الأوروبي بعد الفوز على نظيره آرسنال.



وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية التي تجمع فيها مباراة السوبر بين فريقين من إنجلترا.



تشكيل تشيلسي المتوقع:

في حين ينتظر أن يدخل فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلًا من، حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو - تامى إبراهام.

يلتقي فريق ليفربول نظيره تشيلسي الإنجليزي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء في بطولة كأس السوبر الأوروبي على ملعب فودافون بارك بمدينة أسطنبول التركية.



ليفربول توّج بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره توتنهام بينما توّج تشيلسي بالدوري الأوروبي بعد الفوز على نظيره آرسنال.



وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية التي تجمع فيها مباراة السوبر بين فريقين من إنجلترا.



تشكيل تشيلسي المتوقع:

في حين ينتظر أن يدخل فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلًا من، حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو - تامى إبراهام.