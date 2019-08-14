موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

يواجه ليفربول الإنجليزي، نظيره تشيلسي، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، في كأس السوبر الأوروبي.



ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الأولي بالدوري على ضيفه نورويتش سيتي، بأربعة اهداف مقابل هدف، بينما يدخل تشيلسي المباراة بعد هزيمته أمام مانشستر يونايتيد برباعية نظيفة.



وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية التي تجمع فيها مباراة السوبر الأوروبي بين فريقين من إنجلترا.



وتوج ليفربول في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، ليمنح مدربه كلوب فرصة المنافسة على لقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى، بعد 3 محاولات فاشلة لبلوغ هذه المباراة.



في المقابل، توج تشيلسي في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي، ليضرب موعدًا مع ليفربول في هذا اللقاء الإنجليزي الخالص على لقب السوبر الأوروبي.



وتواجد النجم المصري، محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي الليلة.



وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول قائمة تضم 22 لاعبا بخلاف صلاح، وهم فابينيو، فيرجيل فان دايك، جورجينيو فاينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، جو جوميز، حارس المرمى أدريان، جوردان هندرسون، أليكس شامبرلين، آدم لالانا، لونيرجان، شيردان شاكيري، بريوستر، روبرتسون، ديفوك أوريجي، جويل ماتيب، هوفر، كيليهر، ألكسندر أرنولد وإليوت.



القناة الناقلة والمعلق



تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 1، المشفرة، بتعليق: التونسي عصام الشوالي.

