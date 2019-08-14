الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

تركيا تطلق طائرات مسيرة فوق المنطقة الآمنة بسوريا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:07 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إن طائرات مسيرة تركية بدأت العمل في شمال سوريا، حيث اتفقت واشنطن وأنقرة على إقامة منطقة آمنة.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على إقامة مركز عمليات مشترك لإدارة المنطقة الآمنة المزمعة في شمال سوريا.

ولم يعلن عن اتفاق بشأن التفاصيل الرئيسية مثل حجم المنطقة وهيكل القيادة للدوريات المشتركة التي ستعمل هناك.

ووصل وفد أمريكي من ستة أعضاء إلى إقليم شانلي أورفة في جنوب تركيا يوم الاثنين لتأسيس مركز العمليات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الأربعاء إن العمل متواصل لإقامة مركز العمليات المشترك في شانلي أورفة.

وأضافت أن الطائرات المسيرة التركية بدأت العمل بالمنطقة حيث ستقام المنطقة الآمنة دون أن تفصح عن طبيعة العمليات التي تقوم بها هذه الطائرات.
واختلفت واشنطن وأنقرة بشأن الخطط في شمال شرق سوريا حيث يخوض حلفاء الولايات المتحدة ومنهم وحدات حماية الشعب الكردية، التيتعتبرها تركيا عدوا وتصنفها جماعة إرهابية، قتالا على الأرض ضد تنظيم داعش.

وناقش الحلفاء إقامة منطقة آمنة قرب الجبهة التركية التي ستبقى خالية من المقاتلين والأسلحة الثقيلة لكن تركيا تريد تمديدها لأكثرمن المثلين داخل الأراضي السورية عما اقترحته الولايات المتحدة.

ولوحت تركيا بتحرك عسكري إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى حل يحمي حدودها.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية تمثل امتدادا داخل سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ الثمانينات.

واختلفت واشنطن وأنقرة أيضا بشأن أمور أخرى من بينها شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 وكذلك محاكمة موظفين محليين بالقنصلية الأميركية في تركيا عن اتهامات تتعلق بالإرهاب.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

"احتيال".. وثائقي جديد يفضح أكاذيب الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

ستوديو

تعرف على أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس

صلاح يرسم الابتسامة على وجه طفل مبتور القدمين موهوب في كرة القدم

برلماني بحريني سابق: الإخوان أشد خطورة على الإسلام من أعدائه (فيديو)

فتاة تتحول لتامر حسني بالماكياج.. صور

رياضة

غدا.. الاتحاد السكندري يلتقي المصري المطروحي وديا

بوطيب وحفني يغيبان عن الزمالك في بداية مشواره الإفريقي

فاينالدوم: كلوب ارتدي ملابس رونالد الداخلية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

جماهير ليفربول تغزو ملعب السوبر الأوروبي

الرئيس نيوز

غلق شارع الهرم جزئيا 3 سنوات لإنشاء 11 محطة مترو

نيابة القاهرة الجديدة تقرر تشريح جثمان مأمور "قسم الشروق"

مجلة بريطانية: سيجموند فرويد كان "مسحورًا" بمصر الفرعونية

مسؤول حكومى لـ"الرئيس نيوز": لا نقلق من ارتفاع الدين الخارجى.. وقدرتنا على السداد كبيرة

منوعات

بورندي تبدأ حملة تطعيم ضد "إيبولا"

العلماء يحذرون من أوبئة قد تنتشر قريبا

هواء الطرق المزدحمة يعادل تدخين علبة سجائر

روسيا تشدد من قواعد اتصال علمائها بالمنظمات الأجنبية

كشكول

تعليم الفيوم تستقبل العام الدراسي الجديد بـ 21 مدرسة

الأحد.. بدء استقبال طلبات الالتحاق بمدرسة المقاولون العرب

جامعة الأزهر تعلن عن قبول دفعة جديدة لمعهد التمريض بالمستشفى التخصصى

هل توافق على ركوب ابنتك الدراجة؟.. أولياء أمور يردون على مشروع "دراجة لكل طالب"

إسلام سياسي

"أيمن نور" يواصل بحثه عن "الشو الاعلامي" بنفي وفاته

اعترافات خطيرة لمنشق حول اعتصام رابعة

وزراء ماليزيا يطالبون بطرد داعية إخواني من أراضيهم

وثيقة سرية تكشف 24 بندا في مشروع الإخوان ضد الغرب


زيت وسكر

“مسحات الآذن” قد تفقدك السمع.. التفاصيل!

“شرطة الكهرباء” تكشف حجم المخالفات خلال 24 ساعة

استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى

“صحة البحر الأحمر”: مستمرون في محاربة الفاسدين والحفاظ على المواطنين

مقالات الرأي
محمد الباز
محمد الباز يكتب: تعالوا أعلمكم كيف تدافعون عن أحمد خالد توفيق
خالد عكاشة
عن المفخخات الطيبة وصانعيها
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
المزيد

الثقافة

ليالي العيد بفرع ثقافة الجيزة (صور)

المركز الثقافي بطنطا يحتفل بالعيد وسط حضور جماهيري كبير

قصر ثقافة الجيزة تنظم احتفالية بمناسبة عيد الأضحى

قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب فى الأسبوع الأخير

صفحتنا ع الفيس بوك