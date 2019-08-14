باريس سان جيرمان يطالب نيمار بتحديد مستقبله

استبعد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نجم الفريق البرازيلي نيمار داسيلفا من التدريبات الجماعية للفريق، لحين حسم موقفه.



ومن المقرر أن يجتمع مسئولو برشلونة ونظرائهم في باريس سان جيرمان مساء غدا الخميس، للاتفاق على إعادة اللاعب إلى البارسا مجددا أو البقاء رفقة الفريق الباريسي.



وذكرت صحيفة "باريس يونايتد" الفرنسية، أن توخيل يعرف جيدا أن نيمار ليس في كامل تركيزه بسبب جلسة حسم مستقبله، جفي إطار رغبته في العودة مجددا إلى ملعب "كامب نو" لذلك قرر استبعاده ويتدرب اللاعب حاليا منفردا.



كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن برشلونة قدم عرضا قيمته 80 مليون يورو بجانب إعطاء باريس كل من فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيش.



و كان باريس قد دفع لخزينة برشلونة مبلغ 222 مليون يورو لضم نيمار قبل عامين، وهي قيمة كسر عقده السابق مع الفريق الكتالوني.