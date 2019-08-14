سجن أمريكي مدى الحياة لقتله مدنيين عُزَّل في العراق

قضت محكمة أمريكية، اليوم الأربعاء، بالسجن مدى الحياة لمتعاقد سابق بشركة "بلاك ووتر" الأمنية عملت في العراق، لقتله مدنيين عزل في العاصمة بغداد عام 2007.



وأصدر القاضي الفيدرالي رويس لامبرث الحكم اليوم الأربعاء بعد أن طلب الأصدقاء والأقارب التساهل مع نيكولاس سلاتن، الذي أدانته هيئة محلفين بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وذلك وفق وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.



واتهم الإدعاء بأن سلاتن كان أول من أطلق أعيرة نارية على مدنيين عراقيين عزل في سبتمبر 2007، حيث قُتل 10 رجال وامرأتان وصبيان، تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا.



فيما جادل الدفاع بأن سلاتن وغيره من مقاولي بلاكووتر لم يفتحوا النار إلا بعد أن رأوا ما اعتقدوا خطأً، أنه قاتل انتحاري بسيارة مفخخة، يتحرك بسرعة نحو قافلتهم.



وكانت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، ألغت عام 2017، حكما بالسجن مدى الحياة بحق سلاتن الحارس السابق في شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية، في قضية قتل 14 مدنيًا عراقيًا، وسط بغداد عام 2007، وأمرت بإعادة محاكمة الموظف ذاته وثلاثة من شركائه في الجريمة، كانوا جميعًا يعملون بالشركة، فيما لم تلغ الحكم السابق بحق الثلاثة.