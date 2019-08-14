مدرب السالمية يطلب ضم ميرزاييف

دخل اللاعب الأذربيجاني كمال ميرزاييف حسابات السالمية الكويتي، ليكون ضمن محترفي الفريق في الموسم الجديد.



وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي ميلود حمدي، قد تابع ميرزاييف خلال معسكر السالمية، الذي أقيم مؤخرا في أذربيجان، وأوصى بإتمام الصفقة لتدعيم هجوم الفريق.



ويتطلب التعاقد مع ميرزاييف إعادة النظر في ملف المحترفين بالسالمية، لا سيما أن العدد سيرتفع إلى 6 لاعبين، ما يعني ضرورة فسخ التعاقد مع أحد المحترفين، ليكون العدد مناسبا للوائح الاتحاد الكويتي.



وفي سياق متصل، يسابق السالمية الزمن لتوفير طائرة خاصة تقله إلى العراق، يوم 26 من الشهر الجاري، استعدادا لمواجهة القوة الجوية المقررة يوم 29 من نفس الشهر، في مستهل كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.



وخاطبت إدارة السالمية اللجنة الأولمبية الكويتية من أجل هذا الغرض، أملا في توفير الراحة المنسبة للاعبين قبل اللقاء.

