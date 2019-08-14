إسقاط طائرة "سوخوي" تابعة للقوات السورية في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بتحطم طائرة حربية تابعة للقوات السورية من طراز (سوخوي 22)؛ بعدما استهدفتها جماعات مسلحة في محافظة إدلب.



وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أنه تم إسقاط الطائرة في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة والتي تتقدم نحوها قوات الحكومة السورية، حيث ذكرت الأنباء أن القوات الحكومية أصبحت على بعد 4 كيلومترات من البلدة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي.



يشار إلى أنه قُتل أمس الثلاثاء، 60 شخصًا على الأقل في اشتباكات بين القوات السورية وفصائل معارِضة مسلحة في شمال غرب سوريا.

