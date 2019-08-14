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عالم

رئيس الجزائر يقيل عددا من قادة الجيش

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:54 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أقال الرئیس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم، العديد من قادة الجيش في وزارة الدفاع وكذلك القضاء العسكري.

وجاء في القرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمیة، إنھاء مھام اللواء حاجي زرھوني، بصفته مراقبا عاما للجیش وتعیین اللواء مصطفى أوجاني، خلفا له.

ونص قرار صالح على تعیین العمید أحمد سعودي، مديرا مركزيا للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، كما أقيل العقید أحسن غرابي، بصفته أمینا تنفیذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفیذ اتفاقیة حـظر استعمال وتخزين وإنتاج ونـقـل الألغام المضادة للأفراد وتدمیرھا، وتعیین العقید حسین جلیل، خلفا له.

وشملت القرارات الرئاسية إنھاء مھام العقید فريد طويل، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة الناحیة العسكرية الرابعة، وتعیین العقید عبد القدوس حلايمیة خلفا له، كما عین العقید فريد طويل، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوھران.

وأقال الرئيس الجزائري العديد من المسؤولين وقادة الجيش منذ تسلمه السلطلة خلفا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي قدم استقالته إثر احتجاجات شعبية.

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