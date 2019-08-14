الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

سيمينيا: لم أشعر أبدًا بدعم النساء

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:53 م
كاستر سيمينيا
كاستر سيمينيا
طباعة
ads
قالت كاستر سيمينيا، التي تخوض معركة شرسة ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى بسبب مستويات هرمون التستوستيرون، اليوم الأربعاء، إنها لم تشعر بدعم السيدات لها في الرياضة.

ولن تتمكن عداءة جنوب أفريقيا من الدفاع عن لقبها في سباق 800 متر ببطولة العالم لألعاب القوى، بعد أن ألغت المحكمة العليا في سويسرا حكمًا بإيقاف العمل مؤقتا بالقواعد الجديدة المفروضة عليها.

وقالت سيمينيا أثناء التحدث في مؤتمر لدعم المرأة في جوهانسبرج "منذ أن دخلت عالم الرياضة، لم أشعر أبدا بأنني أحظى بدعم كبير ولم أشعر إطلاقا بتقدير ما حققته من إنجازات خاصة من جانب النساء".

وستطعن العداءة ضد قرار محكمة التحكيم الرياضية الذي أيد اللوائح المفروضة من الاتحاد الدولي للعبة.

وتنص تلك اللوائح على منع العداءات اللائي يعانين من اختلافات في النمو الجنسي من المشاركة في السباقات ما بين 400 متر وحتى سباق الميل، إلا إذا تناولن عقاقير تخفض مستويات هرمون التستوستيرون.

وأضافت سيمينيا، التي تلقت ترحيبا حارا من الحاضرين في المؤتمر، أنها لا تزال ترى نفسها عداءة متخصصة في المسافات المتوسطة.

وقالت "أيا كان من سيحاول منعي من الركض، سيضطر إلى إخراجي من المضمار".

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

منذ يوم

لماذا سرب شباب الإخوان الهاربون خبرًا عن وفاة أيمن نور؟

منذ حوالي 20 ساعة

"رجل العجلة" عن شائعة وفاته: أنا بخير واتركوني أعيش في سلام

منذ حوالي 19 ساعة

"احتيال".. وثائقي جديد يفضح أكاذيب الإخوان (فيديو)

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

ستوديو

شاهد.. بوتين ينحني ويقبل يد طفلة صغيرة بمهرجان الأوبرا والبالية الدولي

أيمن بهجت قمر يدعم أحمد حلمي

ماذا فعلت السعودية للحفاظ على طائر العقعق من الانقراض؟ (فيديو)

إنعام سالوسة: أظهر بشكل جديد في "خيال مآتة"

رياضة

تشكيلة لاعبي الزمالك لمواجهة بطل الصومال في دوري أبطال أفريقيا

مدرب السالمية يطلب ضم ميرزاييف

يوفنتوس يرفض صفقة تبادلية مع إنترميلان

سيمينيا: لم أشعر أبدًا بدعم النساء

الرئيس نيوز

بعد 6 سنوات من العزلة.. "الإخوان" تتودد للقوى السياسية لـ"تضميد جراحها"

206 مليون دولار لإنشاء محطة لطاقة الرياح في البحر الأحمر

كشف حساب الإرهاب الإخواني "بعد فض رابعة"(إنفو جراف)

الفراعنة يطمحون لاستمرار هيمنتهم على ألقاب "الاتحاد الدولي للإسكواش" في 2020

منوعات

هواء الطرق المزدحمة يعادل تدخين علبة سجائر

روسيا تشدد من قواعد اتصال علمائها بالمنظمات الأجنبية

الفلبين الأولى فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

تراجع أرباح أكبر شركة سياحة فى العالم

كشكول

طالبات الأزهر عن مشروع "دراجة لكل طالب": نوافق بالزى الشرعى

بدء امتحانات المعادلات المؤهلة لـ"الهندسة – حقوق – تجارة".. 7 سبتمبر

اجتماع بتعليم الغربية استعدادا للعام الدراسي الجديد

تعليم الفيوم: غدا أخر موعد لاستلام أوراق المتقدمين للوظائف القيادية

إسلام سياسي

"أيمن نور" يواصل بحثه عن "الشو الاعلامي" بنفي وفاته

اعترافات خطيرة لمنشق حول اعتصام رابعة

وزراء ماليزيا يطالبون بطرد داعية إخواني من أراضيهم

وثيقة سرية تكشف 24 بندا في مشروع الإخوان ضد الغرب


زيت وسكر

مليار جنيه لإستكمال خطة تنمية ورى  أراضى شمال سيناء

حملة لإزالة التعديات على 2500 متر أراضي زراعية بالشرقية

انفوجراف.. اجراءات الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى خلال موسم الحج

تعرف علي توقيت ايقاف الصرف للسلع  للمستبعدين من الدعم للمرحلة الرابعة

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب فى الأسبوع الأخير

تمديد فترة الاشتراك بـ"المواهب الذهبية" لذوى القدرات الخاصة

27 أغسطس.. "محمد أباظة" فى ساقية الصاوى

ورشة "الكتابة للمسرح والدراما" الأحد المقبل بالمستقبل

صفحتنا ع الفيس بوك