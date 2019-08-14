سيمينيا: لم أشعر أبدًا بدعم النساء

قالت كاستر سيمينيا، التي تخوض معركة شرسة ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى بسبب مستويات هرمون التستوستيرون، اليوم الأربعاء، إنها لم تشعر بدعم السيدات لها في الرياضة.



ولن تتمكن عداءة جنوب أفريقيا من الدفاع عن لقبها في سباق 800 متر ببطولة العالم لألعاب القوى، بعد أن ألغت المحكمة العليا في سويسرا حكمًا بإيقاف العمل مؤقتا بالقواعد الجديدة المفروضة عليها.



وقالت سيمينيا أثناء التحدث في مؤتمر لدعم المرأة في جوهانسبرج "منذ أن دخلت عالم الرياضة، لم أشعر أبدا بأنني أحظى بدعم كبير ولم أشعر إطلاقا بتقدير ما حققته من إنجازات خاصة من جانب النساء".



وستطعن العداءة ضد قرار محكمة التحكيم الرياضية الذي أيد اللوائح المفروضة من الاتحاد الدولي للعبة.



وتنص تلك اللوائح على منع العداءات اللائي يعانين من اختلافات في النمو الجنسي من المشاركة في السباقات ما بين 400 متر وحتى سباق الميل، إلا إذا تناولن عقاقير تخفض مستويات هرمون التستوستيرون.



وأضافت سيمينيا، التي تلقت ترحيبا حارا من الحاضرين في المؤتمر، أنها لا تزال ترى نفسها عداءة متخصصة في المسافات المتوسطة.



وقالت "أيا كان من سيحاول منعي من الركض، سيضطر إلى إخراجي من المضمار".

