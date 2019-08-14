شعبة الذهب: 4 جنيهات تراجع في الأسعار

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك إنخفاض في أسعار الذهب اليوم، بقيمة 4 جنيهات للعيار.



وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور"، أن عيار 18 يسجل 593 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 نحو 692 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل نحو 790 جنيها للجرام، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 5536 جنيها ووصلت الأوقية لسعر 1507 دولارات.



وتشهد أسعار الذهب لمدة أسبوعين على التوالي حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض، بسبب البورصات العالمية وإقبال المستثمرين على الذهب بحسب كلام خبراء.



وتشهد أسعار الذهب في مصر بعض التفاوت الطفيف في سعر الأعيرة المختلفة بالمحافظات والمدن المختلفة، كما أن هناك بعض محال الصاغة تختلف في أسعار المصنعيات للمشغولات الذهبية على حسب النقوش والأعمال اليدوية أو المصنعة للمشغولات.