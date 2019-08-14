"إيجاد" تدعو أطراف السلام بجوبا لاجتماع تشاوري بأديس أبابا

أفادت صحيفة باج نيو السودانية، بأن وزير الخارجية الإثيوبي رئيس مجلس وزراء خارجية دول "إيجاد" جيدو أندارجاشيو، دعا اليوم، الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، لعقد اجتماع تشاوري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وبحسب الصحيفة السودانية، فأن جيدو قال في دعوته، إنّ الهدف من الاجتماع الذي تم تحديد انعقاده الاربعاء المقبل، بحث بطء سير تنفيذ اتفاق السلام الموقّع بين الحكومة والمعارضة العام الماضي.



وأشار إلى أنّه مضت ثلاثة أشهر منذ تمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر أخرى غير أنّه لا يزال هناك بطء كبير في تنفيذ البنود العالقة.



وحثّ جاشيو في رسالته، بإرسال كل مجموعة عضوين للمشاركة في الاجتماع.



وكان فرقاء جنوب السودان قد وقعّوا على اتفاقٍ نهائي للسلام بحضور رؤساء "إيجاد" في الخامس من سبتمبر الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.