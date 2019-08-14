سقطت من البلكونة.. مصرع عروس بعد شهر من زواجها

شيع المئات من أهالى الشرقية، جنازة عروس لقيت مصرعها بعد مرور أقل من شهر على زواجها، إثر سقوطها من شرفة منزلها الكائن بمركز ههيا بمحافظة الشرقية.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بسقوط «إيمان.ش»، من شرفة منزلها الكائن بالطابق الخامس، في مركز ههيا، أثناء نشرها ملابس بعد غسلها، بعد أن شعرت بدوار، ما أسفر عنه إصابتها، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.