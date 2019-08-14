إيقاف رئيس وحدة محلية بالشرقية

قرر محافظ الشرقية، إيقاف رئيس الوحدة المحلية لقرية "شيبة" التابعة لمركز الزقازيق عن العمل لمدة 3 أشهر وصرف نصف أجره فقط وإحالته للشئون القانونية للتحقيق معه؛ لإهماله في عمله وعدم التصدي لظاهرة البناء على الأرض الزراعية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وعدم إزالتها في المهد وتقاعسه في مراجعة الرخص بالوحدة.



وكان المحافظ قد قام بجولة ميدانية في قرية شيبة مركز الزقازيق، فلحظ قيام عدد من المواطنين بالتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء وعدم إخطار الوحدة المحلية للجهات المعنية لإزالتها في المهد فقرر التحفظ على مواد ومعدات البناء وتحرير محضر للمخالفين وتشكيل لجان لإزالة التعدي فورًا.



وأكد المحافظ أنه لن يسمح بتواجد مسئول تنفيذي بمقر عمله يثبت تقصيره وتقاعسه في الحفاظ على الأرض الزراعية.