بيونج يانج: نشر الصواريخ الأمريكية في كوريا سيشعل «حرب»

حذّرت كوريا الشمالية من تبعات نشر الولايات المتحدة صواريخ جديدة متوسطة المدى في كوريا الجنوبية حال قررت واشنطن ذلك.. قائلة إن هذه الخطوة من شأنها تأجيج «حرب باردة جديدة» و«سباق للتسلح» في منطقة الشرق الأقصى.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية- في تعليق نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن «الولايات المتحدة أشارت إلى أنها تنظر حاليًا في خطة لنشر صواريخ أرض- أرض متوسطة المدى في المنطقة الآسيوية وحُدِّدت كوريا الجنوبية كمكان لنشر الصواريخ».



واعتبرت الوكالة الحكومية الكورية أن التحرك الأمريكي «عمل متهور بتصعيد التوتر الإقليمي، قد يؤجج حربًا باردة وسباق تسلح جديدًا في منطقة الشرق الأقصى عبر نشر سلاح هجومي جديد، غير مكتفية بالنشر الدائم لصواريخ «ثاد»، وهو النظام الصاروخي الذي يجب سحبه بالتأكيد».



وانتقدت بيونج يانج موقف سول في جعل نفسها «درعًا مضادًا للرصاص» للولايات المتحدة، معتبرة أن إقبالها على تلك الخطوة بمثابة مخاطرة، وأنه سيجعل كوريا الجنوبية مجرد «قاعدة متقدمة لـ(شن) ضربة نووية» ضد كوريا الشمالية وأجزاء أخرى من آسيا، وهدفًا للضربات المباشرة من جانب الدول المجاورة».