ريال بيتيس يعلن عن مهاجمه الجديد

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني تعاقده رسميا مع مهاجم فريق كرة القدم بنادي إسبانيول بورخا إجليسياس في صفقة بلغت قيمتها 28 مليون يورو.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء، أن المهاجم الإسباني لعب ضمن صفوف سلتا فيجو ثم انتقل إلى ريال سرقسطة حيث سجل 22 هدفا في 39 مباراة شارك بها قبل الانضمام إلى إسبانيول مقابل 10 ملايين يورو.



وأحرز إجليسياس (26 عاما) 17 هدفا مع إسبانيول في 37 مباراة كسابع هدافي الدوري الإسباني "لا ليجا" الموسم الماضي خلف مهاجم سلتا فيجو، إياجو أسباس، برصيد 20 هدفا في 27 مباراة.