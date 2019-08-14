السودان يحث المنظمات والأجنبية على دعم المناطق المتأثرة بالسيول

حث مفوض العون الإنساني السوداني المكلف محمد السناري، المنظمات الوطنية والأجنبية على تقديم الدعم للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول في السودان، والتي تسببت في معاناة كثير من المواطنين.



وأجرى السناري اليوم الأربعاء، اتصالات مكثفة بعدد من المنظمات الوطنية والأجنبية، من أجل إطلاعهم على الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار، لافتا إلى متابعة ومراقبة الأوضاع بشكل مستمر في مختلف الولايات.



وأكد تجهيز مواد إغاثية ومستلزمات الإيواء في مناطق عدة بولاية النيل الأبيض (جنوب البلاد)، والتي تأثرت جراء السيول والأمطار، موضحا أن غرفة الطواري بالَمفوضية تعكف على تقدير الموقف ومتابعة أوضاع المتأثرين بالسيول التي ضربت البلاد في الأيام الماضية.



وتسببت السيول في السودان بخسائر بشرية في بعض الولايات، وأضرار مادية بالغة، إذ تهدمت عشرات المنازل، وطمرت طرق عدة.