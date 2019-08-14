توقيع جديد من اتحاد WWE مع مصارعة مستقلة

ورد أن WWE قد وقّعت عقد جديد مع المصارعة سانتانا اريت، ولا تتوفر معلومات حتى الآن حول متى ستبدأ غاريت العمل مع WWE في مركز الأداء في أورلاندو، لكن العقد الموقع سيجعلها تصارع في عرض المواهب NXT. ومن المتوقع أن يبدأ العديد من المصارعين المستقليين في WWE في مركز الأداء في سبتمبر.



جدير بالذكر أن اريت حصلت على العديد من الألقاب خارج أسوار اتحاد WWE والتي كانت تُعرف سابقًا باسم بيتاني في اتحاد امباكت، ومن القابها بطلة اتحاد NWA وبطلة الزوجي للسيدات وبطلة اتحاد WOW بالإضافة لبطلته للفرق، وبدأت حياتها كمصارعة في عام 2009.